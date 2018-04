Saksamaal astub kohtu ette ligi pool tonni kokaiini smugeldanud eestlane

Ettevalmistamisel oli veelgi suurema koguse - 950 kilogrammi kokaiini Euroopasse vedamine, kuid see tehing ebaõnnestus ja uimasti ei jõudnud Euroopasse.

Muude transpordiviiside seas kasutas jõuk uimastite salakaubaveoks ka posti. Selleks üürisid jõugu liikmed korteri, mille aadressile lasid nad uimastid saata. Uimastikaubitsejatele saigi saatuslikuks see korter, kuna naabritele tundus tühjana seisev korter ja seal aeg-ajalt askeldavad mehed kahtlastena ning nad kutsusid politsei. Naabrite kõnest alanud sündmuste ahel lõppes kuriteos kahtlustatavate kinnipidamisega.

Kõik kuus süüdistatavat on vahi all. Oldenburgi maakohus on broneerinud kohtupidamiseks 43 päeva.