Yana Toom: üritan tekitada selget Brüsseli survet

Kogu selle asja lahendus see ei oleks muidugi, aga konkreetne petitsioon puudutas seda. Järgmine petitsioon, mille me andsime Kaur Kenderiga sisse, puudutab vaba liikumist Euroopa Liidus. Me kõik kollektiivselt astusime Euroopa Liitu, aga inimesed, kes maksavad ühenduse makse, ei saa nautida kõiki vabadusi, mida me nimetame Euroopa Liidu põhivabadusteks, nagu näiteks vaba liikumise võimalus. Neil ei ole vaba liikumise võimalust ei tööjõu ega teenuste osas.

Kas te ei leia, et see on inimeste endi otsus?

Nad ei ole sellist otsust ise teinud, nagu näitavad integratsioonimonitooringud - 50 protsenti inimestest, kellel ei ole halli passi, räägivad, et nad ei ole võimelised sooritama eesti keele eksamit tasemele B1. Kui me lähme Narva linna ja räägime inimestega 65+, siis me saame aru, et see on väga keeruline ülesanne.

Ma leian, et kõik inimesed, kes on Eestis need aastad elanud ja sündinud, elavad halli passiga, ei võtnud vene kodakondsust, mis on imelihtne, näitasid sellega oma lojaalsust Eesti riigile. Ja neile oleks suuremeelne anda kodakondsus, kui nad seda soovivad ja kinnitavad, et on lojaalsed Eesti riigile.

Šveitsi teadlane ütles samal seminaril, et halli passi omanikel pole motivatsiooni saada Eesti kodakondsust?

Minu jaoks tema argument ei päde. See on täpselt see, et viinamarjad on hapud. Kui sa midagi ei saa ja tead, et ei saa, siis selleks, et säilitada terve mõistus, sa leiutad endale igasuguseid motivatsioone. Urmas Paeda argument, et viisavaba reisimine Venemaale on kullatükk, siis nii ei ole. Eile sisse antud petitsioonis osutame tähelepanu sellele, et Eesti kodanikud saavad viisavabalt reisida 139 riiki, aga mittekodanike puhul on see arv 15.

Te ütlete, et kodakondsuse ja halli passi küsimus on kompleksne ja keeruline, miks seda siis hakata sikutama ühest, europarlamendi nurgast. Miks seda ei võikski ilma viha õhutamata arutada, mitte nii, et öelda ühele kogukonnale, kui palju liiga teile tehakse ja teisele lajatada, et teie olete need, kes liiga teevad?

Ma usun, et ma üritan seda teha emotsioonideta.

Milleks siis kutsuda Kaur Kender esinema?

Miks ma ei pidanud seda tegema? Ta oli väga viisakas, ta rääkis rahuliku häälega oma seisukohta.

Ta ütles Euroopale, et Eestis toimub katastroof mittekodanikega.