Lastekaitsepäeva soovitakse lisada riiklike tähtpäevade hulka

Sellega astutaks liidu hinnangul märgiline samm laste olulisuse ja väärtuslikkuse tunnistamiseks. «Enamgi veel – kuigi Lastekaitse Liit on aastaid kutsunud üles märkama ja tähistama lastekaitsepäeva võrdselt täiskasvanute pidupäevadega, on ka käesoleval aastal 1. juunil põhikooli lõpueksam,» nentis MTÜ Lastekaitse Liit kommunikatsioonijuht Grete Landson.

Pöördumises seisab, et Eesti on ratifitseerinud ÜRO lapse õiguste konventsiooni, mis rõhutab vanemate kõrval riigi rolli lapse õiguste kaitsmisel ja arenguks vajalike tingimuste loomisel. Vananeva ja kahaneva elanikkonnaga Eestis on iga laps väärtuslik.