Kontserdikorraldajad ägavad EAÜ pealesurutud tüüplepingu all

Kui senine kohtupraktika on kontserdikorraldajate ning EAÜ vaidlustes asunud eranditult vaid EAÜ poolele, siis aasta alguses jõustunud ringkonnakohtu otsusega keelati esmakordselt EAÜ-l nõuda kontserdikorraldajatelt topelt litsentsitasu. See aga võib tähendada, et need kontserdikorraldajad, kes varem on pidanud ühingule topelttasusid maksma, saavad võimaluse see nüüd EAÜlt välja nõuda ning see tähendaks ühingule märkimisväärset rahalist kaotust.

Kontserdil lugude esitamiselt tuleb maksta autoritasu - reeglina siiski mitte otse autorile, vaid Eesti Autorite Ühingule, keda autorid kasutavad enda õiguste kaitsmise lihtsustamiseks ning litsentsitasu kasseerimiseks. Niisiis on EAÜ näol tegemist autorite huvides tegutseva organisatsiooniga, mis samal ajal ei tohiks panna kontserdikorraldajaid loobuma enda äri ajamisest.

Nagu selgub, siis tegelikkuses on kontserdikorraldajate ning EAÜ suhtluse vahelt juba kaua aega tagasi jooksnud läbi must kass ning sellest on saanud eraldiseisev takistus kontserdite korraldamisel. Mitmed muusikaürituste eestvedajad on väljendanud oma pahameelt EAÜ kasutatava tüüplepingu üle, mis sisuliselt jätab korraldajad ilma õigustest, pannes neile vaid erinevaid kohustusi. Eriti palju tuska tekitab ürituste korraldajatele tüüplepingu punkt, mis lubab nõuda litsentsitasu topelt juhul, kui eelnimetatud pole EAÜ-ga olnud nõus ettedikteeritud tingimustel lepingut sõlmima. Advokaadibüroo Magnusson vandeadvokaat Denis Piskunov, kes nimetatud kohtuvaidluses kontserdikorraldajat esindas, märkis, et topelt litsentsitasu nõudega karistatakse sellist ürituste korraldajat, kes julgeb paluda tüüplepingu muutmist või kellele sobiks litsentsitasu maksta näiteks peale kontserti. „Katsetele sõlmida mõlemale poolele sobiv leping, vastatakse kohtusse hagiavalduse esitamisega,“ selgitas Piskunov.

Piskunovi hinnangul on aga hiljutise Tallinna ringkonnakohtu otsusega saavutatud pretsedent, kuna ringkonnakohus on ümber vaadanud maakohtute senise praktika ning märkinud, et litsentsitasu kahega korrutamisel on karistuslik iseloom ning seda seadus ei luba. Ühtlasi ei võtnud asja arutusse ka Riigikohus, mis tähendab, et ringkonnakohtu otsus on lõplik ning selles väljendatud seisukohtadest lähtutakse ka edaspidiselt sarnaste asjade lahendamisel.

Liiga tehakse väiksematele

Kontserdikorraldaja Denis Vassiljevi sõnul on põhiprobleem selles, et ühingu tüüpleping on iganenud ning kasu saavad sellest vaid suuremad korraldajad, kes 18 aastat tagasi lepingu kinnitamise juures olid. „Tulevad välja uued seadused, kuid vana leping kehtib siiani. Kas tõesti sai 18 aastat tagasi koostatud nii hea tüüpleping, et täna poleks seda vaja muuta?,“ on Vassiljev nördinud. Tema hinnangul on see olukord jabur, et 2000. aastal kinnitati leping, kuid väiksematelt muusikaürituste korraldajatelt ei küsinud keegi midagi.