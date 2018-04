Pärnumaal tehtud katses lahkus perevägivalla korral ohvri asemel kodust vägivallatseja

Valdavatel juhtudel on vägivallatseja alkoholijoobes, kolmandikul kordadest on mõlemad alkoholi tarvitanud. Kõige sagedamini pannakse vägivaldseid tegusid oma lähedase suhtes toime laupäeva õhtuti.

«Projekt näitas seda, kui oluline on kogu protsessi jooksul tegeleda vägivalla all kannatanud inimesega, teda toetada ja talle turvaline keskkond tagada. Tihtipeale ei tunneta kannatanu ennast ise ohvrina ja tema olukorda tuleb talle alles selgitama hakata. Siin on väga oluline, et inimene ei jääks üksi, vaid erinevad asutused reageeriksid kiiresti ja ühiselt,» rääkis siseminister Andres Anvelt.