Suurõppuse Siil stsenaarium: Eesti võitleb vaenuliku naaberriigi Murinusega

Siili ajal on Eesti peamine oponent Murinus, mis ei ole rahul NATO kohalolekuga ja otsib võimalusi oma mõjusfääri laiendamiseks Läänemere idakaldale. Olukord hakkab eskaleeruma, kui Murinuse president Marin Kotumun, tuues ettekäändeks Eesti ja Läti sekkumise Murniuse siseasjadesse, on valmis alustama sõjategevust Eesti ja Läti vastu.

Stsenaarium näeb ette, et esimesed indikatsioonid võimalikust sisetungist ilmnevad aprillis, kui lisaks õppusele intensiivistub Murinuse hübriidsõjapidamine Eesti ja Läti vastu.

Kaitseväe peastaabi operatiivosakonna ülem kolonel Aron Kalmus ütles, et õppuse stsenaariumis kasutatud fiktiivsete riikide nimed mõtles välja Norras asuv NATO Ühendsõjapidamiskeskus.

Kust on tulnud Eesti põhivastase Murinuse nimi, Kalmus täpselt ei tea. «Ma olen kuulnud versiooni, et Murinus on Norra taustaga mütoloogiline pahalane,» lausus Kalmus.