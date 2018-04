Anvelt: IRLi viimase minuti kõhklused lükkasid Vaheri ametisse nimetamise edasi

Nii oligi Vaheri ametis jätkamise kinnitamine valitsuse eilse istungi 14. punkt. Kell 10 alanud istungi eel teatas justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) aga ühtäkki Anveltile (SDE), et viimane peaks rääkima IRLi juhi Helir-Valdor Seederiga.

Selle peale valiski Anvelt Seederi numbri ja uuris, milles on probleem. Anvelti sõnul selgitas Seeder, et IRLil olid Vaherile viimasel hetkel uued küsimused tekkinud ja nii palus fraktsioon veel mõtteaega.

«Ütlen ausalt: see tuli üllatusena,» ütles Anvelt. Oli ta ju Vaheriga käinud kõigi fraktsioonide jutul ja idapiiri kallinemine oli üks laual olnud teemadest. Seederi viimase hetke käik on seda kurioossem, et piiri hinna kallinemist puudutav vaheaudit oli valmis ja avalikult kättesaadavgi juba märtsi algul.