Organisatsioonid avalikus pöördumises: Janek Mäggi on aidanud vägivalda kogenud naisi ja lapsi

Avalduse tekst täismahus:

«Eesti ühiskonnas on tunnustuse ja hoolivuse ning mõistmise defitsiit. Iga sõna, mida keegi ütleb, võib pöörduda tema vastu. Sõna puudutab ja tabab kõige valusamat kohta, kuid selliselt kahjuks lahendusteni ei jõuta.

Antud avalikule pöördumisele allakirjutanud on ühel nõul selles, et Eesti vajab inimkeskseid poliitikaid ning kodanike muresid reaalselt lahendada soovivaid juhte. Me soovime, et Eesti Vabariiki juhiksid sotsiaalselt vastutustundlikud ja hoolivad inimesed, kes märkavad ühiskonna protsesse ja julgevad langetada otsuseid, kes on näidanud oma väärtust eelkõige oma tegudega.

Janek Mäggi on inimene, kes on aastaid heategevuslikus korras aidanud leida lahendusi meie ühiskonna kõige haavatavamate gruppide muredele, olgu nendeks siis raskelt haiged lapsed, vähki põdevad inimesed või erinevaid kriise kogevad pered. Janek Mäggi on algatanud hulgaliselt heategevuslikke kampaaniaid ja leidnud reaalseid võimalusi, kuidas neid aidata.

Janek Mäggi on väga pikki aastaid panustanud nii Tallinna Lastehaigla Toetusfondi, Vähiravifondi Kingitud Elu kui SA Väärtustades Elu tegevuse arendamisse. Samuti on ta aidanud avalikkusele teadvustada pere- ja naistevastase vägivalla probleemi tõsidust, toetades alates 2014. aastast Eesti Naiste Varjupaikade Liitu vägivalda kogenud naiste ja laste abistamisel. Tänase Maailma Kabeföderatsiooni juhina on ta panustanud Eesti sporti ja selle populariseerimisse maailmas, lisaks on heategevuslikus korras toetanud mitmeid kultuuriorganisatsioone ja nende tegevust.

Janek on ise kolme lapse isa, ta on Tallinna Toomkoguduse liige ja aktivist ning hindab väga kõrgelt pereväärtusi.

Tõsi, Janekil on omapärane must huumor, millest saavad aru ja mida hindavad kõrgelt tema sõbrad, kolleegid ja koostööpartnerid, kuid mida on rõhutatult ka kontekstist välja rebituna väga lihtne kasutada tema vastu.

Eelkõige tuleks Janekit hinnata aga tema tegude järgi. On fakt, et Janek paneb rattad käima. Tal on alati lennukaid mõtteid ja kastist väljas ideid, mis värskendavad protsesse ja inspireerivad inimesi – täpselt seda, mida riigisektor vajab.

Kui Janek soovib intrigeerida ja vett segada, siis ta teeb seda. Oskuslikult ja ausalt ning kõik mõtlevad kaasa. Ta on rohi silmakirjalikkuse ja üleliigse poliitilise korrektsuse vastu, mille sümptomite all terve Eesti järjest enam kannatab.

Alla kirjutanud organisatsioonid, mille tegevuse kaudu on saanud abi tuhanded inimesed: