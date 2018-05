Viis levinuimat viga autoroolis, mis on viinud rohkelt inimelusid

«Sõites kaine peaga, hoides käed roolil ja kiiruse lubatu piires, on inimene ära teinud juba väga palju, et muuta liiklus turvalisemaks,» ütles Tikerpe. «Kui kõik inimesed kinnitavad ka turvavöö ja hoiduvad ohtlikkest manöövritest, siis on turvalisuse viisik koos.»

Näited, kus valed otsused ja käitumine on röövinud inimelusid, pole vaja kaugest minevikust otsida. Eelmise aasta 2. detsembri õhtul kell 21.17 anti teada, et Võrumaal Rõuge vallas on juhtunud liiklusõnnetus. 37-aastane mees oli õnnetuse hetkel joobes ning peale selle valis ta ka vale sõidukiiruse. Mehe juhitud Mazda kaldus paremkurvis vasakule ja maandus jões katusele. Auto salong oli vee all ning kui päästjad mehe ära tõid, polnud arstidel enam midagi teha.

Mullu sai õnnetustes, kus üheks osapooleks oli alkoholi tarvitanud juht, surma 13 inimest. Tänavu on neid juba neli.

Või siis juhtum sellest aastast, kus sõidu ajal esiklaasi puhastama hakanud juht kaldus vastassuunda ja põrkas kokku vastutuleva sõidukiga. Juht sai õnnetuses surma. Kuna õnnetuse uurimine alles käib, ei saa selle kohta täpsemaid detaile avaldada.

Eelmisel suvel juhtus Lõuna-Eestis õnnetus, kus juht ületas kiirust ja kasutas roolis telefoni ning sõitis teelt välja. Selle tagajärjel sai surma kaasreisija, kes ei kinnitanud turvavööd.

2017. aastal sai surma 10 inimest, kes ei kinnitanud turvavööd. Kõrvalised tegevused võisid mullu kaasa aidata viiele surmale.

Inimelusid röövivad ka hooletus ja valed otsused. Eelmise aasta 12. märtsil sõitis Ida-Virumaal Sompa külas Toyota Corolla Narva suunas reisirongile ette. Õnnetuses hukkus kaks meest: 27-aastane juht ja 29-aastane kaasreisija.

Rongiõnnetus Sompa külas FOTO: Päästeamet

PPA juhtivkorrakaitseametniku Kalmer Tikerpe toonitas, et kahjuks on inimeste enda valikud need, mis tihtipeale rasked tagajärjed toovad. «Väga vähesed kokkupõrked ja teelt väljasõidud on sõna otseses mõttes õnnetused ehk neid polnud võimalik ära hoida. Näiteks teele kukub puu või puruneb rehv. Enamikel juhtudel on juht ise loonud soodsa pinnase õnnetuseks. Kui me suudaksime kõigi viie käitumise ohtlikkuse inimesteni viia, siis meie teedel hukkuks aastas paar inimest, kui sedagi,» rääkis politseinik.