Piltuudis: metsas jalutanud mees kohtus kahe põdrabeebiga

«Ma jalutasin neist mõõda, kui silmanurgast nägin liikumist. Nad ajasid end üles, ma kükitasin kohe, et selgust saada kelle-millega tegu. Selgus,et põdrabeebid. Proovisin teha ei mingit liigutust enne, kui olen selgusele jõudnud,et vanemaid läheduses ei ole. Vaikus, beebid märkasid mind juba enne. Nägin, et ohtu ei ole. Tegin pildid. Beebid heitsid uuesti pikali. Hiilisin vaikselt ette, et eest pilti saada ja siis kohe minema ise koguaeg taha vahtides,» kirjeldas fotograaf ootamatud kohtumist sotsiaalmeedias.