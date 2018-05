Saarlane kurdab: koos külapoe topsivendadega kadus ka võimalus abiväge palgata

Kallemäel ja Laimjalas kauplusi pidav Liivi Saagpakk ütles, et kui 15–20 aastat tagasi oli poe ümbruses päev läbi konutavaid joomamehi üsna palju, siis nüüdseks on nood päris ära kadunud. «Ei ole meie juures enam istumist ja trimpamist,» sõnas ta. Sama asi oli ka Audla poega, mille Liivi möödunud aastal ostjate puudusel sulges.

Miks ajakirjanduselt pidevalt hurjutada saanud maaelu allakäigu «kaanepoisid» poe taha enam teed ei leia, ei osanud Liivi täpselt öelda. «Kes on ära kolinud ja kes on läinud mulla alla, aga võib-olla on see mentaliteet ka natukene muutunud,» pakkus poepidaja.