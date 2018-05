Res Publica looja: uue Vabaerakonna loomisega edu ei saavuta

«Ambitsioon peaks olema oluliselt kõrgem, mitte vähem kui valimiste võitmine ja valitsuse moodustamine ja see tähendab, et tuleb konkureerida Reformierakonna ja Keskerakonnaga,» ütles Kons ERR-ile.

«Kui me räägime niiöelda uue vee toomisest poliitikasse ja loeme ka siin manifestist soovi algatada mitte ainult debatte, vaid ka teha reforme ja otsuseid olulistel teemadel, siis see ei õnnestu kuidagi, kui tuua poliitikasse üks järjekordne Vabaerakond.»

«Minu hinnangul on vaja poliitikas toimetamiseks tugevdada just maailmavaatelist debatti, sest poliitilised valikud on maailmavaatelised. Meil ei ole vaja mitte juhuotsuseid, vaid meil on vaja tugevdada maailmavaatel põhinevat poliitilist debatti,» sõnas Kons.