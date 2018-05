Kaitsjad tahavad Tallinna Sadama süüdistusakti prokuratuuri tagastamist

Kaitsjad tahavad, et riigikohus tühistaks Tallinna ringkonnakohtu määruse, millega kohustati Harju maakohut kriminaalasja arutusele võtma vaatamata sellele, et maakohus ja kaitsjad hindasid süüdistusakti kõlbmatuks.

Tallinna Sadama eksjuhi Ain Kaljuranna kaitsja vandeadvokaat Paul Keres ütles, et ringkonnakohus astus oma määrusega sisuliselt maakohtu asemele ja viis maakohtu kaalutlusõiguse süüdistusakti nõuetelevastavuse hindamisel nullini. Kerese sõnul seisneb põhimõtteline vastuolu selles, et just maakohus on kohustatud tagama ausa ja kaitseõigust tagava menetluse, mitte ringkonnakohus.