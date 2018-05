Saarte Hääl: muuseumi rendihinna tõus lõi Eesti Kontserdi tummaks

Eesti Kontserdi juhatuse liige Jüri Leiten tõdes, et küsitud hind võttis ta esiti tummaks, kirjutab Saarte Hääl. «Täitsa klomp on kurgu tagumises nurgas,» sõnas Leiten.

Jüri Leiteni sõnul viis hinnatõus neid veidi rivist välja. «Võib-olla meie pettumus seisneb selles, et jube lihtne on tõsta rahanumbrit, aga palju keerulisem mõelda välja, kuidas need 15 000 inimest, kes muuseumi õuele tulevad, tooks ka muuseumile kasu,» kõneles ta.