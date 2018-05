Luteri kogudusi ootab vaesuse tõttu liitumine

Rakvere koguduse õpetaja, praost Tauno Toompuu sõnul on klassikalises mõttes on majanduslikult suutlikud vaid Jõhvi ja Rakvere kogudus, kes suudavad oma vaimulikule palka maksta, kirjutab Põhjarannik . Teistes kogudustes, kus vaimulik elab kohapeal, kasutatakse õpetaja töötasu maksmiseks kõrvalist abi.

See, kas need teenimispiirkonnad peaksid tekkima koguduste liitumise teel või muul moel, on tema sõnul juba seadusandlusest tulenev tehniline küsimus.

Toompuu tõdes, et iga koguduse taga on reaalsed inimesed oma mõtete ja soovidega. «Ent selge on see, et praegusel kujul ei ole meie kogudused elujõulised ja kui tahame homme alles olla, tuleb täna otsused langetada,» sõnas ta. Ta väljendas lootust, et konsistoorium loob sellised seadusandlikud lahendused, millega sääraseid muudatusi oleks võimalik teha.