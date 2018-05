Ehmunud pere pöördus kaitseväe õppuse tõttu politsei poole

«Murelik kodanik helistas, et paugutamine käib ja kas see nii peabki olema. Edasi suhtles temaga Kaitseliit,» rääkis Lääne prefektuuri pressiesindaja Andra Jundas.

Kaitseliidu Järva maleva pealiku Gabriel Rikbergi sõnul võttis ennelõunal politseiga ühendust pere, kelle jaoks tuli üllatusena, et suurõppus Siil võib toimuda ka Türi linnas. «Oli ülereageerimine ja teadmatus,» võttis malevapealik juhtumi kokku.

Suurõppuse meediaoperatsioonide keskuse ülema asetäitja Andres Lemberi sõnul tuleb õppuse käigus ette paukmoona kasutamist ka asustatud aladel. «Õppuste läbiviimisel lähtutakse põhimõttest, et tsiviilühiskond saaks minimaalselt häiritud,» lisas Lember.

Ta rõhutas, et Eesti maa, linnade ja asulate kaitsemist on võimalik harjutada vaid Eestis. «Kaitsevägi palub elanikkonnalt mõistvat suhtumist, kinnitame, et kõik õppuse harjutused viiakse läbi järgides rangeid ohutusnõudeid,» sõnas ta.