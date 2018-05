ERRist lahkunud uudisteankur Monika Tamla asub tööle riigikantseleis

Käskkirjast selgub, et Tamla põhipalgaks on 2000 eurot.

«20 aastat tööd teleekraanil on piisavalt pikk ja vastutusrikas aeg, et tunda vajadust uuteks väljakutseteks. Olen ääretult tänulik kõigile headele kolleegidele nii «Aktuaalses kaameras» kui ka Eesti Rahvusringhäälingus tervikuna ühiselt töötatud aastate ja tehtud saadete eest,» vahendab ERR uudised Monika Tamla. Ta lisas, et oli, on ja jääb ERRi patrioodiks ka nüüd, kui elu viib teda uusi võimalusi avastama.