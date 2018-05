Liiklusjurist: Euroopa liigub ühise lubatud alkoholipiirmäära lävendi suunas

Sirki sõnul on kõik liiklusreeglid nii nagu enamus teisi seaduseid ühiskondlik kokkulepe ning esmalt oleks vaja analüüsi selle kohta, et millised piirangud tegelikult vajalikud on ning kas need piirangud on proportsionaalsed, tagamaks meie ühiskonna normaalset toimimist.

Eksperdi hinnangul liigub Euroopa hetkel tõepoolest selle suunas, et kõikides riikides oleks karistatav lävend ühesugune (ehk mitte rohkem kui 0,5 promilli).

«Eelkõige on see suunatud riikidele, kus lubatud alkoholikontsentratsioon veres on üle 0,5 promilli. Erinevates olukordades on inimese tähelepanuvõimel ja koordinatsioonil erinev kaal. Seetõttu on paljudes riikides diferentseeritud ning kohaldatud madalamaid määrasid näiteks veoautojuhtidele (kuna veoauto mass on suurem ja sellest tulenevalt ka tagajärjed raskemad), bussijuhtidele (massi ja suurema inimeste arvu tõttu on tõenäoline raskema tagajärje saabumine), noortele juhtidele (niigi väheste kogemuste tõttu suutlikkus ohutult liigelda on madalam), eritalituse sõidukitele (osalevad liikluses suuremat ohtu luues), liiklusõnnetuses osalenud juhtidele (loogika, et kui põhjustasid õnnetuse või osalesid selles, siis järelikult ikka alkohol mõjutas),» selgitas Sirk.

Põhiosa Eesti õnnetustest põhjustavad kained juhid

Seda, miks Eestis ei ole diferentseerimise teed mindud põhjendab liiklusjurist eelkõige segadusega, mida erandite loomine põhjustab. «Samas on paindlikkus üha olulisem ühiskondlike suhete reguleerimisel ning ühe argumendina on alati laual ka meie liiklejate valmisolek ja võimekus toimetulekuks,» rääkis ta.

Seda, et Eesti juhtidele ei tohikski kõrgemaid lubatuid alkoholitasemeid kättesaadavaks teha, Sirk ei arva. «Väidetakse, et Eesti juhid tulebki hoida lühema keti otsas ning liiklusõnnetuste statistika kinnitab vajadust hoida lubatud alkoholitase madalal. Paraku on need vaid emotsionaalsed ning teaduslikult põhjendamata väited. Reaalsuses on raskete liiklusõnnetuste arv võrreldes 20 aasta taguse ajaga märgatavalt vähenenud, hukkunute arv lausa mitmekordselt. Liiklusõnnetuse joobeseisundis põhjustanud isikute arv on vähenenud veelgi suuremas määras, mis tähendab, et joobes juhtide põhjustatud liiklusõnnetuste arv ei ole mitte üksnes absoluutarvudes vähenenud, vaid ka joobes juhi põhjustatud liiklusõnnetuste osakaal kõigist õnnetustest on vähenenud. Põhiosa avariidest põhjustavad ikkagi kained juhid,» selgitas liiklusekspert.

Politsei kontroll on vähenenud

Statistika näitab, et politsei poolt avastatud joobes juhtide arv väheneb, kuid üheks suureks vähenemise põhjuseks on vähenenud järelevalve. «Roolijoodikute avastamine sõltub ikkagi väga suurel määral sellest, kui palju politsei jõuab juhte kontrollida. Kahjuks on alates 2017. aastast kontrollide arv märgatavalt vähenenud, kuid avastatud joobes juhtide arv mitte nii palju,» rääkis Sirk.