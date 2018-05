Meie Maa ajakirjanikud lõid suhtekorraldusfirma

ViVa Konsultatsioonid OÜ on asutatud eelmise aasta septembris. Firma tegevusalaks äriregistris on märgitud suhtekorraldus ja teabevahetus. Mõlemad omanikud töötavad Meie Maas: Veiko Visnapuu on väljaande peatoimetaja ja arvamustoimetaja ning Ines Vapper on uudistejuht ja majandustoimetaja.