Lembitu pealuu otsingute konkreetse töökavaga hakatakse tegelema suvel

«Kuna ülikoolis on kevadsemestri lõpp kõige kiirem aeg, siis on Poola partneritega kokku lepitud, et konkreetse töökavaga hakatakse tegelema suvel,» rääkis Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi juhataja Anti Selart.

«Nagu Euroopa maade ja rahvaste ajaloos tavaline, on ka Eesti olnud läbi ajaloo seotud nii lähemate kui ka kaugemate naabritega. Paljudes maades leidub olulisi Eesti ajaloo allikaid,» rääkis Selart. «Kuid erinevalt teistest Euroopa riikidest pole Eesti rajanud välismaale oma ajaloo instituute nende uurimiseks. Sellise, ennast igati õigustanud teadus- ja kultuurikoostöö vormi puudumine on tegelikult väga kahetsusväärne.»

Selart avaldas lootust, et Eesti-Poola ajaloo kokkupuutepunktide ja võõrsil asuvate allikate uurimine, nii nagu see praegu on päevakorda tõusnud, on loodetavasti alles esimesi katseid seda puudujääki korvata. «Seda kavandatud koostööd on tõepoolest avalikkuses seostatud pärimusega, mille järgi kusagil Poolas leidub eestlaste juhi - neid oli rohkem kui vaid Lembitu - pea,» rääkis teadlane.