Ratas: Põlva ja Valga sünnitusosakondadele saaks raha valitsuse reservist

«Peaminister võttis need arutelud kokku tõdemusega, et lähtuda tuleb patsientide, lähtuda tuleb ema ja lapse turvalisusest, ja kui see turvalisus takerdub raha taha, siis selles situatsioonis on valitsus valmis reservfondist erakorralisel situatsioonil, nagu praegusel hetkel nad lugesid seda olevat, raha eraldama,» rääkis Einasto.