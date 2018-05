Aivar Riisalu «Foorumis»: ma ei karda, et nad mind selga lasevad

Suurõppus Siil saadab jõulise sõnumi, et Eesti võtab riigikaitset väga tõsiselt. «Foorum» küsiski seekord, kui hästi on Eesti täna kaitstud? Stuudios avasid teemat Jüri Luik, Ants Laaneots, Marianne Mikko, Aivar Riisalu, Andres Herkel ja Henn Põlluaas.

Aivar Riisalu, kes ise ka tänavusel Siilil osaleb, märkis, et 2007. aasta aprillirahutused näitasid ära, et Eesti vene kogukond ei ole tegelikult nii hull, kui seda tavatsetakse sageli näidata. «Seda ma võin kinnitada muuseas. Ka Kaitseliidus on päris palju vene rahvusest inimesi. Ja ma ei karda, et nad mind selga lasevad,» kinnitas Riisalu.

Üks asi, mis Venemaa armee puhul Riisalu erutab, on see, et idanaabril on püssi alla panemiseks tohutult inimmassi. «Isegi täna, kus nad suudavad vist aastas võtta väeteenistusse kuskilt pealt 400 000 inimese, neid on ikkagi tohutult palju,» rääkis saatekülaline.