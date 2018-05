ID-kaardi konverents toob Tallinna teadlased ja eksperdid tervest maailmast

Täna korraldab Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) rahvusvahelise ID-kaardi õppetundide konverentsi «The Lessons We Learned», et arutleda nõrkusest puudutatud riikide ja asutuste kogemuste ning vastutuse üle. Konverentsi üks peaesinejatest on ID-kaardi turvariski avastanud Tšehhi Masaryki ülikooli teadlane Petr Svenda.