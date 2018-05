Viru vangla direktor lahkub ametikohalt

«Viru vanglasse tulin ma sooviga anda oma panus süüdimõistetute taasühiskonnastamisele, et iga kinnipeetava karistusel oleks ka sisuline pool. Taasühiskonnastamine on vangla üks põhisuundi, kuid vangla direktorina ei saa ma kõikide muude oluliste ülesannete juures sellele jäägitult pühenduda,» selgitas Möldri oma otsust direktori ametist loobuda. «Usun, et mul on direktori asetäitjana anda endast rohkem kui praegu,» lisas ta pressiteate vahendusel.