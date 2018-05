Maaleht kaalub koostöö lõpetamist ahistamiskahtlusega Igor Mangiga

Tänaõhtune ETV saade «Pealtnägija» avalikustab üldtuntud inimese, kes tema juurde abi otsima tulnud naisi ahistas, ajades neile muu hulgas ka käe püksi. Erinevad uudisteportaalid kirjutasid, et ahistaja on tähetark Igor Mang, kes on juba aastaid koostanud Maalehele ülimenukat aastahoroskoopi. Seda infot kinnitas ka ERR.