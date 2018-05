Ringkonnakohus: Vabariigi aastapäeva paraadi mõnitanud endine päästeametnik vallandati õigustatult

Ringkonnakohus ei nõustunud halduskohtu etteheidetega päästeametile. Ringkonnakohus möönab oma otsuses, et käskkirjas ei ole nimetatud, milliseid konkreetseid videosalvestisel kasutatud väljendeid peab vastustaja laimavateks ja kohatuteks, kuid samas ei saa nõustuda halduskohtuga, et süütegu pole piisavalt selgelt määratletud. «Probleemiks ei ole seejuures mitte üksnes ebatsensuursete sõnade kasutamine, vaid kommentaaride läbivalt naeruvääristav ja mõnitav sisu. Määravat tähtsust pole sellel, kas kaebaja kasutas ebatsensuurseid sõnu otseselt paraadil osalejate suhtes või oli tegemist hüüde- ja parasiitsõnadega, kuna igal juhul on kaebaja kommentaarid ametnikule sobimatud.»

Kohtu hinnangul pole kahtlust, et juba filmimise ajal oli kaebaja teadlik, et tema käitumine on sobimatu. Esiteks filmis kaebaja videot tööülesannete täitmise ajal alluvate juuresolekul ning teiseks viitavad sellele ka kaebaja enda kommentaarid. Ringkonnakohus ei pidanud veenvaks kaebaja väidet, et ta ei pannud videot Facebooki postitades tähele, et see on «avatud kõigile». Täna pole video enam sotsiaalmeedias kättesaadav, kuid video sisuga saab kirjalikul kujul tutvuda siit: