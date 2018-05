Riigikogu võttis menetlusse mitmikkodakondsust võimaldava eelnõu

Eelnõu näeb ette võimaldada mitmikkodakondsust Eesti kodanikele, kes on omandanud Eesti kodakondsuse sünniga. Eelnõuga nähakse ette ka Eesti kodakondsuse taastamise võimalus isikutele, kes omandasid Eesti kodakondsuse enne 1992. aasta 26. veebruari, kuid keda sunniti sellest loobuma või loeti Eesti kodakondsuse kaotanuks või sellest loobunuks, teatas riigikogu pressiesindaja.

Eesti põhiseaduse paragrahv 8 lõike 3 kohaselt ei tohi võtta sünniga omandatud Eesti kodakondsust. Seletuskirjas märgitakse, et seetõttu on käesoleval ajal olukord, kus sünnijärgsetel Eesti kodanikel on lisaks Eesti kodakondsusele ka muu riigi kodakondsus, kuigi kodakondsuse seadus seda keelab.