Ühe pere aasta prügi mahub ühte purki

Ameerika Ühendriikides elavast prantslannast Bea Johnsonist (44) ning tema perest on kirjutanud sellised mastaapsed väljaanded nagu Financial Times, The New York Times ja The Guardian. Põhjuseks elustiil, mille põhjal tituleerib The Telegraph Johnsonid «kõige rohelisemaks perekonnaks maailmas». Nad ise nimetavad oma kodu jäätmevabaks (zero waste home).