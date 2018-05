Aasta ema Signe Falkenberg: ela ise ja lase lastel ka elada

Seda, milline ema ma olen olnud, peaks laste käest küsima.

Milliseid põhimõtteid olete püüdnud laste kasvatamisel jälgida?

Ma tahan olla selline ema, keda lapsed võivad usaldada. Väga loodan, et olen selline ka olnud. Väga palju põhimõtteid ei olegi. Tähtis on, et kõik tunneksid ennast hästi, ma ise kaasa arvatud.

Küllap on eeskujuks olnud ka mu oma ema.

Ma ei usu, et ükski naine emaks saades hakkab mõtlema, et mis on need põhimõtted, mille järgi lapsi kasvatada. Mina olen tähtsaks pidanud seda, et lapsed oleksid iseseisvad ja saaksid hakkama.

Mul on hea meel selle üle, et olen üles kasvatanud terved lapsed. Võib-olla seepärast, et olen ise haigust ja haiglaid nii lähedalt näinud, rõõmustan selle üle, et minu lapsed pole elu jooksul kordagi pidanud haiglas olema.

Kuidas te pere, töö ja huvid kõik ühildanud olete?

Need asjad langevad kokku. Järelikult töö on hobi, hobi on töö, pere on töö ja hobiga kaasas.

Millega teie lapsed tegelevad?

Poeg jõudis tund aega tagasi (reedel lõunal - K.R.) Siililt koju. Muidu töötab ta IT-alal, aga nüüd oli kümme päeva metsas. Mul on selle üle hea meel, et ta ei hiili kohustusest eest kõrvale. Antud juhul siis kohustuse eest riigi vastu.

Tütar lõpetab ülikooli esimest kursust ja alles otsib oma teed. Ja õige ka, peabki selles vanuses otsima!

Võib-olla ei suutnud ma oma lapsi kõigeks ette valmistada. Näiteks ei ole ma saanud neid õpetada suusatama või maad kaevama. Mul on hea meel, et mu tütar leidis oma teise kodu Veskimetsa ratsakeskusest, kus ta üle kümne aasta aktiivselt tegutses. Ütlen julgelt ja ausalt, et tema sai oma töökasvatuse, distsipliinitunnetuse ja kohusetunde kindlasti sealt. Loomad kohustavad, ei saa öelda, et sa täna ei tegele temaga. Mina ei pidanud tütrele midagi ütlema, lihtsalt olema see tugi, kes talle ratsutamisega tegelemist võimaldab.

Kas see, et olete ratastoolis, on teie meelest emaks olemist kunagi keerulisemaks teinud?

Muidugi tahaks koos lastega metsas joosta, aga ma olen selle asendanud jalutuskäikudega. Mina toolis, nemad kõrval ja koer kaasas. Ei ole probleem!

Ma võtan ratastooli kui oma abimeest, oma jalgu. Ka lapsi saades ei olnud hirmu, sest mul on väga toetav pere. Abikaasa, ema-isa, õe pere, ämm olid alati abiks. Teise lapsega oli meil ka fantastiline lapsehoidja ning laste ristivanemad on alati olemas olnud.