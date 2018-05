Päästeamet alustas veeohutuskampaaniat

Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala tõi välja, et päästeameti statistika näitab, et viimastel aastatel on koguni pooled uppumised olnud seotud hoopis kukkumistega ning leidnud aset koduses keskkonnas. «Väikelastega juhtus mullu kolm rasket veeõnnetust. Nad kõik uppusid koduses keskkonnas, kui olid jäetud vaid hetkeks järelevalveta,» sõnas Virkala.