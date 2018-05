Kohtuistungite helisalvestamine muutub kohustuslikuks

Oluline muudatus puudutab ka võlgniku alampalga või sellest väiksema suurusega sissetulekust kuni 20 protsendi arestimist kuus. Kehtiv seadus lubas täituritel toimida nõnda, et mitme võlanõude olemasolul võeti võlgniku alampalga suurusest sissetulekust ära mitu korda 20 protsenti, kuniks võlgnikule jäi kätte vaid 140 eurot. «Selline ekslik arusaam sissetuleku vähendamise võimalusest tuli seaduse tekstist selgelt välistada. Seetõttu sõnastati seaduses selgelt, et kõigepealt tuleb alampalgast maha lahutada arvestuslik elatusmiinimum ja alles seejärel saab leida 20 protsenti, mis võlgnikult ära saab võtta,» rääkis Reinsalu.

Nii on võlgnik sunnitud jätkuvalt panustama võlausaldaja nõuete rahuldamisse, kuid tema panustamise määr on kehtiva õigusega võrreldes oluliselt väiksem ning kindlasti on isikule tagatud arvestusliku elatusmiinimumi suurune sissetuleku säilitamine. Seadusesse luuakse ka selgem valem mittearestitava miinimumi arvestamiseks siis, kui võlgnikul on ka ülalpeetavad.