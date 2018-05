Riigikohus jättis rahuldamata suitsetamisõigust soovinud vangi kaebuse

Tänavu mais esitas Sokolovski riigikohtule esialgse õiguskaitse taotluse, et saada koheselt võimalus vanglas suitsetada. Kaebaja leiab, et suitsetamise keeld on lisakaristus ning palub end paigutada karistuse kandmiseks mõnda teise ELi riiki või lugeda vanglas viibitud aeg karistuse kandmisel kahekordselt. Lisaks väitis ta, et Viru vanglas ei ole tagatud võõrutusravi. Võõrutusnähud põhjustavad piinu.