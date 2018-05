Uurimisandmetest nähtub, et mullu 9. märtsi õhtul helistas politseisse naine ning teatas, et tema kolmeaastane laps on kadunud. Sündmuskohale jõudnud politseipatrull selgitas välja, et laps oli väljas üksi, kui ta ema oli majas koos teise lapsega ning tegeles koduste asjadega. Isa kodus sel ajal ei olnud. Last otsima asunud ametnikud leidsid peagi tema surnukeha samal õhtul Vääna jõest.

Ringkonnaprokurör Rita Siniväli ütles, et riigikohus on varasemalt märkinud, et kolmeaastane laps on arusaamisvõimetu isik, kelle elu ja tervist ohustab eeskätt tema enda suutmatus välismaailmas objektiivselt eksisteerivaid ohte teadvustada ja nendele ohtudele vastavalt käituda. Seetõttu on lapsevanematele perekonnaseadusega pandud kohustus tegutseda lapse huvides vajaliku hoolsusega, kaitsta last tema elu ja tervist ähvardavate ohtude eest, sealjuures ette näha ja ennetada kahjuliku tagajärje saabumist.