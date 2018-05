Maalehe endine peatoimetaja: tahaks loota, et Mangi tegudes oli rohkem ettekujutust kui vägivaldsust

Viidik ütles, et ta ei mäleta, et tal oleks kunagi tulnud Mangiga rääkida naiste seksuaalsest ahistamisest või toimetus oleks sellesisulisi kaebusi saanud. «See ei ole meil kunagi olnud teemaks sellisel kujul, nagu see praegu on välja tulnud,» rääkis ta.

Maalehe endine peatoimetaja tõdes, et ta oli teadlik, et Mangil olid ka n-ö erakliendid, kellele ta tegi personaalseid horoskoope. «Aga millises õhkkonnas ja kuidas need toimusid, see ei olnud teemaks,» ütles Viidik.

Mangi horoskoop oli tema sõnul üks Maalehe kaubamärgist. «See on olnud ka Maalehe lugejatele justkui üks osa Maalehest, et see on käinud Maalehega kokku,» lausus ta.

Viidik meenutas, et tema peatoimetajaks oleku ajal oli alati teemana üleval see, kas Mangi horoskoobi avaldamine on midagi, mida peaks jätkama või on tegu n-ö voodooga. «Ma olen Igoriga sellest väga palju rääkinud ja temaga nii palju kokku puutunud, et ma tahan seda küll öelda, et kui meie ei pruugi seda uskuda, aga tema on teinud seda oma parimate teadmiste ja usu põhjal. Ma võin kinnitada, et tema ise elab selle järgi ja usub seda, mida teeb. Kindlasti ei ole ta šarlatan, kes kirjutab mingit mulli kokku,» rääkis ta.

«Meie vahel kunagi mingit probleemi ei olnud ja ma küll ei tajunud, et ta oleks kedagi kurjasti ära kasutanud,» lisas ta.

Viidiku sõnul oli see teada, et Mangile sümpatiseeris Edgar Savisaar ja ta toetas Keskerakonna poliitikat, ent horoskoopide puhul see probleemiks ei tekkinud. «Ta väljendas järjekindlalt sellist valgustatud monarhi ideoloogiat, et meil peab olema üks valgustatud valitseja. Aga sellel ei olnud kindlasti ei Savisaare ega kellegi teise nimi juures,» rääkis ta.

Mang elas oma elu Viidiku sõnul enda veendumuste järgi, kuid ei surunud neidkellelegi peale. «Ta andis mulle aeg-ajalt mõista, et ära täna tegele sellega, aga see oli sõbralikus õhkkonnas,» meenutas endine peatoimetaja.