Politsei kutsus Mangi välja

«Pealtnägija» toimetusse saanud kirjadelaviin on vaibunud, kuid üksikuid teateid tilgub juurde senini, vahendas ERR .

Politseile on Mangi kohta avalduse teinud üks naine ning algatatud on väärteomenetlus. «Mang on politsei poolt välja kutsutud ja midagi täpsemat ei saa politsei kahjuks avaldada,» ütles Marie Aava Põhja prefektuuri kommunikatsiooniosakonnast.