Maret Maripuu jätkab tööinspektsiooni peadirektorina

«Maret Maripuu on nelja aasta jooksul teinud ära suure töö töökeskkonna ja tööohutuse parandamiseks. Koostöös tööinspektsiooniga on ministeerium välja töötanud uuest aastast kehtima hakkavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused, seadus on olnud aastaid uuendamata,» kommenteeris tervise- ja tööminister Riina Sikkut. «Usun, et senine hea koostöö ministeeriumi ja tööinspektsiooni vahel jätkub ka edaspidi.»

«Mul on väga hea meel, et saan jätkata uuel ametiajal tööinspektsiooni peadirektorina. See on tunnustus kogu tööinspektsiooni meeskonnale, et alustatut jätkata. Tööd on veel teha palju, et olla töösuhete osapooltele hea partner. Peame iga tegevusega aitama kaasa sellele, et tööohutuskultuur saaks meie töökohtadel oluliseks väärtuseks,» ütles Maret Maripuu. «Vähendada tuleb ettevõtete halduskoormust, et tööandjad saaksid keskenduda oma ettevõtte arendamisele ning ohutu ja tervist säästva töökeskkonna loomisele. Suurendada tuleb inimeste arusaama, et oma tervise ja ohutuse hoidmine on ennekõike igaühe enda kätes. Hea töökeskkond on eeldus Eesti ettevõtete tulemuslikkusele, konkurentsivõimele ning majanduse kasvule.»