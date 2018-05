Vangid ei taha sentide eest töötada

Seaduse järgi on kinnipeetavad vanglas kohustatud töötama ja enamik neist teeb majapidamistöid: nad koristavad, töötavad köögis, sorteerivad prügi, jagavad ja korjavad pesu jne, kirjutab Põhjarannik .

Varavastaste kuritegude eest istuv Deniss Kaljurand ütles, et tegelikult ei jää majandustöid tegevale vangile kuigi palju kätte, sest tunnitasuna makstavast 63 sendist pool läheb nõuete katteks, kui neid on, ja 20 protsenti niinimetatud vabanemise fondi, mistõttu vangile endale jääb kasutada oma tunnipalgast 18 senti.

Justiitsministeeriumi pressiesindaja Leanyka Libeon, et vangla maksab kolm senti isegi rohkem, kui vanglaseadusega määratud miinimum ette näeb arvestusega, et tööpäevade arv on kuude lõikes erinev ning kalendrikuu töötundide arv sõltub riiklike pühade langemisest töö- või puhkepäevadele.