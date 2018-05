RMK istutab metsa masinaga

«Ega meie pole midagi välja mõelnud, meie uus on soomlaste vana. Mina olen Soomes selliseid masinaid u 20 aastat vaadanud ja mõelnud, et meil võiks ka olla,» rääkis Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Kirde metsakasvatusjuht Ilmar Paal. Pikalt eemalt imetletud istutusmasin jõudis nüüd Eesti metsadesse ja on siin juba paar nädalat Soome ametiühingu reeglite järgi tööd teinud.