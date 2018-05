Puhkusele minevad õpetajad kaotavad tasus, kuid direktor järele ei anna

Tööinspektsioon kinnitas Rus.Postimehele, et ametkond pole Ahtme gümnaasiumi direktorile midagi keelanud. «Tööinspektsiooni kompetents ei laiene puhkuste andmisele ning puhkusetasu väljamaksmisele. Õpetajate probleem seisneb selles, et nad tahavad saada puhkusetasu väljamakseid iga kuu palgapäeval. Vastavalt töölepingu seaduse paragrahvile 70 lõikele 2 makstakse puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui tööandja ja töötaja ei ole leppinud kokku teisiti. See tähendab, et kui pooled ei suuda kokku leppida puhkusetasu väljamaksmises osade kaupa, tuleb lähtuda seadusest ja tööandjal on õigus maksta puhkusetasu nii, nagu seda näeb ette seadus, see tähendab eelviimasel päeval enne puhkuse algust,» teatas Tööinspektsiooni pressiesindaja Jana Rosenfeld.