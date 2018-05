Lastest ilmajäämine aitas uimastitest vabaneda

Nadežda ei taha oma lugu rääkida oma täisnime ja näoga, sest kardab laste pärast. Aga ta leiab, et oma kogemuse jagamine on vajalik, et julgustada naisi abi otsimisel.

Nadežda on kolme lapse ema, kellelt narkomaania tõttu võeti kõik lapsed ära. Ta oli koduta süstiv narkomaan ja istus vangis, kuid on tänaseks oma elu järjele saanud. Tema elukäik on nii kirju, et vaid vähesed on sellisest turbulentsist eluga pääsenud.