Fotod ja video: politsei tabas rekordkoguses amfetamiini tootnud ja müünud jõugu

Kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtiv Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Arika Almann. ütles, et praeguseks on kriminaalasjas kuus kahtlustatavat vanuses 33-50 eluaastat, kes kõik viibivad kohtu loal vahi all. «Kinnipidamised toimusid selle aasta veebruaris, aprillis ja mais,» täpsustas Almann. «Üks kahtlustatavatest elab Ida-Virumaal, ülejäänud on Tallinna elanikud.»