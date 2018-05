Video: kanepilehega vapp tegi Kanepi valla maailmakuulsaks

Reuters tegi Kanepi valla uuest sümboolikast videolõigu, mis levib kümnetes maailma uudistekanalites, muu hulgas ka näiteks The Washington Postis. Ameerika Ühendriikide pealinna suurim ajaleht on pannud uudisele pealkirja «Estonian district puts weed on its flag» («Eesti piirkond pani oma lipule marihuaana»). Sõna «weed » kasutatakse inglise keeles eelkõige kanepi kui mõnuaine tähenduses.

Samuti on uudis läinud ringlema saksakeelsetes uudistekanalites.

Reuters märkis oma videouudises, et Kanepi vald kinnitas teisipäeva vastuolulise sümboli. Uudisteagentuur märkis, et Kanepi on vorm eestikeelsest sõnast «kanep» ning selles piirkonnas on kasvatatud tööstuslikku kanepit juba 150 aastat. Videolõigus näidatakse Kanepi vallavolikogu istungit, millel langetati otsus kasutada valla sümboolikas kanepilehte.

Kanepi vallavolikogu esimees Kaido Kõiv ütles Reutersile, et omavalitsuse sümboolika peab olema eriline, see läheb kokku valla nimega, lisaks on vallaelanike esiisad kasvatanud seda taime tööstuslikul ja heal eesmärgil .

Reuters märkis, et kanepileht sai valla sümboliks napilt, kuna vallavolikogu liikmetest hääletas selle poolt üheksa ja vastu kaheksa.

Reuters andis sõna ka vallavolikogu liikmele Arno Kakule, kes hääletas kanepilehte kujutava sümboolika vastu. Kakk selgitas, et kuigi 100 või 150 aastat tagasi oli kanep kogu maailmas legaalne taim, kuid täna ta seda enam ei ole ning see taim tekitab maailmas palju pahandust. «Ma ei ole sellega nõus, et me marsime selle lipu all,» ütles Kakk.