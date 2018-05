Eesti troonib homofoobia edetabeli esikolmikus

OECD toob välja, et kuigi homofoobia on alates 1980. aastate algusest vähenenud, jätab täna selle grupi sotsiaalne kaasamine soovida.

Ehkki OECD riikides aktsepteeritakse homoseksuaalsust üha rohkem, tuuakse välja, et halvustav suhtumine on siiski veel laialt levinud ning diskrimineerimise oht on jätkuvalt suur, mis mõjutab LGBT kogukonna pereelu, haridust, majanduslikku sissetulekut ning tervist.