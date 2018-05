Idapiirile on püstitatud ligi 800 piiriposti

«Eesti ja Venemaa vahelise kontrolljoone tähistamine piiripostidega on üks, kuid väga oluline samm liikumaks suunas, et Eesti ja Venemaa vaheline piir saaks välja ehitatud. Nende tähistustööde lõpusirgele jõudmine tähendab sedagi, et täna on piiririba visuaalselt eristatav ning piiripostid ja hoiatussildid piiriäärsel ajal liikujatele hästi nähtavad,» märkis politsei- ja piirivalveameti (PPA) integreeritud piirihalduse büroo juht Helen Neider-Veerme.