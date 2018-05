Välisminister Mikser: reeglitel põhinevas maailmakorras kahtlemine on kahetsusväärne

Välisministri sõnul on ÜRO julgeolekunõukogu roll rahu ja julgeoleku tagamisel olnud ainulaadne ja asendamatu. «Tänapäeva muutunud maailmas peab julgeolekunõukogu suutma adekvaatselt reageerida kriisidele, mis on komplekssed, riikide ülesed ja mitmetahulised,» ütles Mikser ja rõhutas, et kriiside lahendamisel peab ÜRO jääma rahvusvahelises õiguses sätestatu juurde ning iga riik peab sellele kaasa aitama.

«Rahvusvaheline õigus on meie jaoks eksistentsiaalse olemusega ning see peab olema nurgakiviks rahu ja julgeoleku tagamisel maailmas. Oleme valmis selle eest seisma,» ütles Mikser. «On kahetsusväärne, et reeglitel põhinevat maailmakorda seatakse kahtluse alla. Seda olulisem on julgeolekunõukogu roll rahvusvahelise õiguse eest seisjana,» lisas minister.