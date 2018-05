Muuseumikülastuste arv püstitas mullu uue rekordi

Möödunud aastal oli Eestis koos filiaalidega 242 muuseumi, kui filiaale mitte arvesse võtta, oli muuseumide arv 186. Kui jätta filiaalid kõrvale, on muuseumidest 39 protsenti Eesti eramuuseumid, 35 protsendi omanikud on kohalikud omavalitsused, 32 protsenti muuseumidest kuuluvad riigile ning 2 protsenti on välismaised eramuuseumid. Kui aga võtta arvesse ka kõik muuseumide külastuskohad ehk filiaalid, siis võib öelda, et kolmandik neist kuulub riigile, kolmandik kohalikele omavalitsustele ning kolmandik erasektorile.