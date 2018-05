Seadus tundeid ei tunnista: ettevaatamatusest hukkunud lapse ema läheb kohtu alla

See lugu võiks ju muidugi tekitada tõsise kriitikalaviini ema suhtes, kel polnud tervelt tunni vältel aimugi, millega tema kolmeaastane laps tegeleb. Kuid uurimismaterjalide andmetel sel ajal, kui väikemees algul mängis talu mänguväljakul, siis aga sammus paarikümne meetri kaugusel voolava jõe äärde, kus libastus ja kukkus vette, ema ei maganud mitte peatäit välja ega pannud lustlikult pidu, vaid tegeles teiste laste ja majapidamistöödega.

Leidis aset kohutav tragöödia. Väike laps hukkus. Vaieldamatult lasub süü vanematel, kes nii seadusi kui ka puhtalt inimlikke tavasid mööda on kohustatud jälgima veel abituid lapsi ning kaitsma neid kõikvõimalike hädade ja ohtude eest. Ent vaatame asja ka teiselt poolt.

Küllap on paljud lugejad kokku puutunud olukorraga, kus nad ei ole mitte tunniks, vaid kõigest minutikeseks lapse silmist lasknud, see aga on selle ajaga jõudnud juba vanemast piisavalt kaugele, kus ta vähemalt hüpoteetiliselt võiks sattuda auto ette.

Nüüd aga kujutagem ette, et kõik niisugused vanemate eksimused jõuavad kohtu ette. Selle konkreetse ema, kelle lugu tekitas nii suure tunnetetormi, saatus on tänaseks jõudnud kohtu kätte. Ta on juba niigi karistada saanud sellega, et nutab kogu järgneva elu last taga ja süüdistab ennast tema surmas. Aga lähemal ajal ootab teda ees uus katsumuste ring lõputute ülekuulamiste, tunnistuste ülekontrollimise, poolte seisukohtade esitamise, ootamise ja otsuse teatavaks tegemise kujul. Kordame üle: uurimisega on selgunud, et ajal, mil laps viibis üksinda väljas, ei pannud ema pidu ega elanud muul moel kõlvatut elu, vaid tegeles teiste laste ja majapidamisega, kuna laste isa oli sel ajal tööl.

Kas see pole mitte liialt karm saatus ühele õnnetule naisele? Teema on muidugi delikaatne, kuid sellega luuakse pretsedent, mistõttu me pöördusime erinevate instantside poole, et välja selgitada, kuidas suhtuvad laste ja õigussüsteemiga kokku puutuvad asjatundjad seadusetähe nii kuiva ja emotsioonidest vabastatud järgimisse.

Kommentaarisooviga pöördusime justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, riigikogu õiguskomisjoni, lastekaitse liidu, õiguskantsleri ja advokatuuri poole.

Nagu oligi oodata, keeldusid kõigi institutsioonide esindajad (peale siseministeeriumi, kel ei leidunud üldse aega meie küsimusele vastata) põhimõtteliselt konkreetset juhtumit kommenteerimast, osutades asjaolule, et kohtuprotsess pole veel lõppenud, mistõttu midagi ei saa ka öelda. Eestis inimõiguste järgimise eest vastutama pandud isiku kommunikatsioonijuht Janek Luts sõnas, et õiguskantsler ei anna üldse kohtu otsustele hinnanguid.

Advokatuuri nimel vastas meile avalikkusega suhtlev agentuur Akkadian: «Peame sellises võtmes teema käsitlemist ebaeetiliseks. Traagilise sündmuse asjaolud selgitatakse kohtumenetluses välja ja sellest sõltub, kas süüdistus esitati põhjendatult või mitte.

Ajakirjanduslik spekuleerimine ainult suurendab asjassepuutuvate isikute kannatusi, milleks puudub põhjendatud avalik huvi.»