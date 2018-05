Eesti on kantud maailma luureajalukku: loe, kuidas Vene ja Saksa keisri laevad Tallinna lahel üksteise järel nuhkisid

Eesti on end kirjutanud kindlalt maailma luureajalukku veel mitme olulise sündmusega. Mis need on, saab lugeda Ivo Juurvee raamatust. Postimees avaldab autori loal peatüki raamatust.

Eellugu kuni Vabadussõjani

Sõjategevuse käigus luuramisest on ohtralt näiteid nii Henriku kroonikas kui ka hilisematest sajanditest, neist üks on huvitaval kombel arhitektuuri vormitud ja vaadeldav ka tänapäeval. Eesti idapoolseim kindlustatud punkt on sajandeid olnud Hermanni linnus Narvas, selle imposantsest peatornist on ilusa ilmaga nähtav isegi Soome laht, lähiümbrus on nagu peopesal. Eelhoiatuse andmise seisukohalt huvipakkuvaim võis sajandeid olla teisel pool jõge Jaanilinna kindluse siseõuel toimuv – kas seatakse seal valmis vaenuvägesid või käib tavapärane elu? Nagu igaüks tänagi torni ronides veenduda võib, siis seda Hermanni linnuse tornist näha ei ole – Jaanilinna kindluse kõrgeim müür ei asu mitte selle servas, vaid keskel. Ja see on ehitatud täpselt nii kõrgeks, et varjata vaadet siseõuele. Tegu on sajanditevanuse näitega luuremeetmete ja vastumeetmete pidevast võidujooksust.