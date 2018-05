Teadlaste grupi juht: ID-kaardi kiibitootja soovis aega kokku hoida

AS Cybernetica sai RIA-lt mõned kuud tagasi palve vaadata üle kõikide ID-kaartide sertifikaatide avalikud võtmed ja analüüsida, kas kõik need võtmed on ikka loodud ID-kaardi enda poolt või mitte.

RIA ekspertanalüüsi teinud teadlaste grupi juht Arne Ansper ütles, et selline asi [turvanõuete eiramine] ei saanud juhtuda kogemata, vaid see pidi olema teadlik otsus. Vastuseta on ainult küsimus, kas otsuse tegi kiibitootja üksinda või oli teisigi otsustajaid. Fakt on, et tegemist on vanema põlvkonna kaartidega ja otsustavaks sai ilmselt uute võtmete genereerimiseks kuluv aeg.