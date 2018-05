Elektrit täis aasta haridusministeeriumis

Aastaga on kantsler Tea Varraku juhtimisel tehtud haridusministeeriumis rida ümberkorraldusi - tõmmatud ametnike hulka kokku, liidetud osakondi ja osa neist on kolinud Tartust Tallinna. Muudatused ja viis, kuidas neid tehti, on ministeeriumi töötajate seas tekitanud küsimusi.

Peamiselt on erimeelsusi tekitanud kantsler Varraku jõuline stiil. See ei olnud meelt mööda aastaid ministeeriumi õpetajaosakonda juhtinud, kuid hiljuti lahkunud Kristi Mikiverile.

«Haridusministeerium vajas muutusi ja olen väga seda meelt, et igal juhil on õigus moodustada oma meeskond. Kuid see peab toimuma korrektselt ja nii, et see ei kahjusta organisatsiooni,» ütles aastaid ministeeriumi õpetajaosakonda juhtinud Mikiver.